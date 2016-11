Mazda CX-5 Diesel

Mit dem neuen CX-5, den Mazda auf der Los Angeles Auto Show (–27.11.2016) enthüllt, wird der japanische Hersteller erstmals in den USA und Kanada auch ein Dieselfahrzeug anbieten. Das SUV mit dem 2,2-Liter-Selbstzünder soll dort in in der zweiten Jahreshälfte 2017 auf den Markt kommen.

Mit dem Diesel-Debüt in Nordamerika will Mazda an die erfolgreiche Einführung des Selbstzünders in Japan im Jahr 2012 mit der ersten Generation des CX-5 anknüpfen. In dem stark von Benzinern dominierten Markt haben mittlerweile fast 40 Prozent der verkauften Mazda einen Dieselmotor. Der Marktanteil von Diesel-Pkw hat sich im Land innerhlab von vier Jahren von knapp einem Prozent bis Ende 2015 auf 5,7 Prozent erhöht.

Mazda ist in Japan mit einem Anteil von 70 Prozent Marktführer im Segment. (ampnet/jri)