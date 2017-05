Adelsdiesel

Es ist ja nun nicht gerade so, als würde der britische Adel nach dem Brexit am Hungertuch nagen und sein Schloss mit den gesammelten Ausgaben der „Times“ seit 1880 heizen müssen. Der heimischen Autoindustrie geht es jedenfalls nicht schlecht, weil es so gut wie keine heimischen Autobauer mehr gibt. Deswegen gab es auch keinen Aufschrei und keine „Verräter“-Rufe, als Bentley den Bentayga mit Diesel-Motor ausrüstete, an deutsch-englische Hochzeiten ist man in England gewöhnt und wenn die einstigen britischen automobilen Prestigemarken dadurch besser werden, warum nicht. Mehr zu diesem Nobel-SUV aus bestem Hause lesen Sie im Magazin der Druckausgabe des Tageblatt vom Samstag, den 20. Mai.