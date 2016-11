Großer Absatzerfolg von Vito und V-Klasse

Im ersten Quartal 2016 lieferte der Transporter-Hersteller mit 76.600 Einheiten (plus 20 Prozent) so viele Fahrzeuge an Kunden aus wie nie zuvor. Die stärksten Absatztreiber waren dabei der mittelgroße Transporter Vito und die Großraumlimousine V-Klasse mit Zuwächsen von jeweils rund 60 Prozent.

Der Vito legte im ersten Quartal um rund 61 Prozent auf 21.300 Einheiten zu (i. V. 13.200). Die V-Klasse erzielte gegenüber dem Vorjahr im ersten Quartal mit 9.300 verkauften Einheiten (i.V. 5.900) ein Plus von rund 58 Prozent. Auch für das Gesamtjahr 2016 erwartet Mercedes-Benz Vans im Vergleich zum Vorjahr eine deutlich höhere Nachfrage nach den beiden Modellen.

Um der anhaltend hohen Nachfrage Rechnung zu tragen, baut das Geschäftsfeld die Produktionskapazitäten in seinem weltweiten Leitwerk für die Fertigung von Vans der mittleren Größe in Vitoria, Spanien, weiter aus. Mercedes-Benz Vans erhöht dazu die Investitionen in 2016 gegenüber 2015 um 14 auf rund 41 Millionen Euro. Ein Großteil davon fließt in die Anpassung von Rohbau, Lackierung und Montage. Mit der Einführung einer dritten Schicht seit vergangenem Monat soll die Produktion nun deutlich gesteigert werden. Täglich rollen in Vitoria derzeit rund 660 Fahrzeuge vom Band – Ende 2015 waren es noch rund 470.

Die Ausstattungsvielfalt der Mercedes-Benz V-Klasse wuchs auch in diesem Jahr weiter. So rollt nun auch eine besonders luxuriöse Variante der Großraumlimousine vom Band, und zwar die V-Klasse EXCLUSIVE, die beim Automobilsalon in Genf im März dieses Jahres Weltpremiere feierte. Mit einem sehr hohen Grad an exklusiven Ausstattungen hebt sie Stil, Komfort und Funktionalität der V-Klasse auf ein nochmals höheres Niveau und markiert die Spitze der beliebten Baureihe. Mercedes-Benz Vans unterstreicht damit ihre Neudefinition der Großraumlimousine: exquisite Zierelemente in gebürsteter Aluminiumoptik, Lüftungsdüsen in Silberchrom, einen Innenhimmel in DINAMICA, das neue Panorama-Schiebedach, die neue große Mittelkonsole mit integriertem Kühlfach und Thermo-Cupholdern, klimatisierte Einzelsitze in Nappaleder für Fahrer, Beifahrer und Fondpassagiere, 19-Zoll-Leichtmetallräder, Burmester® Surround-Soundsystem sowie eine Vielzahl weiterer Ausstattungsumfänge. Die Preise (Mwst. inbegriffen) für die V-Klasse liegen in Luxemburg zwischen 41.343 Euro (V200d/compact) und 80.234 Euro (V250 d/Exclusive/Langversion). roi