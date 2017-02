Cabrio fährt man nicht zu jeder Jahreszeit. Doch bei den neuen Audi A5 und S5 Cabrio darf auch schon mal die Sonne fehlen, wenn man offen fahren will, ohne die Gesundheit zu riskieren. Und damit Sie immer noch entspannt über die Freisprechanlage telefonieren oder einzelne Funktionen per Sprachkommando aktivieren können, hat Audi die Sicherheitsgurte mit kleinen Lautsprechern versehen, so dass Ihr Gesprächsteilnehmer Ihre Worte problemlos versteht. Das Tollste ist meiner Meinung nach die Kopfheizung, wobei aus der oberen Kante der Rückenlehne warme Luft ausströmt, die einem Nacken, Ohren und Kopf warm halten.

Wir fuhren die neuen A5 und S5 Cabrios auf den Strassen von Andalusien und erfreuten uns an der Fahrdynamik luxuriöser Cabriolets mit ihren leistungsstarken Benzinern TFSI und Diesel TDI Motoren zwischen 190 und 354 PS. Lesen Sie mehr darüber auf den Autoseiten des Magazins vom Tageblatt des kommenden Samstags, den 4. März.