Das Stadtauto

Sein neuer Antrieb bringt es auf 60 kW / 81 PS und 160 Newtonmeter Drehmoment. In 4,9 Sekunden ist der Spurt von 0 auf 50 km/h erledigt. Bis Tempo 100 dauert es dann aber 11,5 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit wird bei 130 km/h eingebremst. Auch die auf den Prüfstandwert von 160 Kilometern beschränkte Reichweite deutet darauf hin, für welches Umfeld der Smart Electric Drive gebaut wird. In der Stadt und für den Städter reicht der Aktionsradius meist für einen Tag. Und mit seinen Fahrleistungen passt er in jede Stadt.

Da der Smart Electric Drive nicht mehr sein will als ein Stadtauto, konnten sich seine Entwickler voll auf Themen wie Fahrbarkeit konzentrieren. Was dabei herauskommt, passt so gut, dass der Fahrer selbst zwischen großen SUV vergisst, dass er nicht einmal drei Meter Länge aufbieten kann.

Wie klein der Smart Fortwo eigentlich ist, vergisst man schon beim Öffnen der sehr großen Türen und beim bequemen Einstieg. Innen bleibt genug Ellenbogenfreiheit, so dass auch hier kein Gefühl der Enge aufkommt, solange man nicht über weitere Passagiere oder den ganz großen Einkauf nachdenkt.

Wer zu dem Ergebnis kommt, er brauche mehr, der kann sich für den Smart Forfour entscheiden, den Viersitzer in der Markenfamilie. Auch den bietet Smart als Electric Drive, ebenso wie das Smart Fortwo Cabrio.Die Marke Smart hält für jedes Modell eine Electric-Drive-Version bereit und verweist gern darauf, der einzige Anbieter mit einem batterieelektrischen Cabriolet zu sein.

Im winterlichen Miami, wo Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius herrschen, wird das Cabrio sicher willkommen sein. Schließlich ist ja auch noch eine Klimaanlage für den Hochsommer an Bord. Aber es geht auch anders herum: Auf Wunsch ist exklusiv für die Electric-Drive- Modelle das Winter-Paket mit beheizbarem Lenkrad erhältlich.

Wie zu jedem Smart gehören auch zu den Elektromodellen eine vorbildliche Verbindung zum Internet, die Einbindung des eigenen Smartphones und die passende App mit zum Standard. Über die „Smart control“-App lassen sich viele Informationen per Smartphone, Tablet oder PC abrufen und Funktionen wie Vorklimatisierung oder intelligentes Laden bequem aus der Ferne steuern. Es ist also alles an Bord, was der Mensch heute in der Großstadt so an Konnektivität und Infotainment braucht, um seine Stadt zu genießen

Im kommenden Jahr wird die vierte Generation des Smart Electric Drive nach Europa kommen.