Die neuen Porsche 911 GTS Modelle

Cool, bunt, lustig, aufregend und dennoch möglichst keine Eile, so lebt es sich in Kapstadt, Südafrika. Wenn man dann den neuen GTS über die prächtigen Strassen in und um das Kap der Guten Hoffnung lenkt, macht es gleich dreifach Spass. Prächtige Natur, prächtige Leute, prächtiges Auto. Was natürlich auch auf den Panamera zutrifft, den wir in gleich zwei Versionen erfahren konnten. Passt hervorragend zu den einsamen Bergstrassen oder den breiten Boulevards am Meer entlang, wie ein frischer Cabernet Sauvignon zum Fischgericht oder ein Trikot der Springboks zum blauen Auge.

Die neuen Porsche 911 GTS-Modelle bieten noch mehr Performance und Effizienz. Insgesamt stehen fünf Varianten zur Wahl: 911 Carrera GTS mit Heckantrieb, 911 Carrera 4 GTS mit Allradantrieb – jeweils als Coupé und Cabriolet – und der 911 Targa 4 GTS. Der Dreiliter-Sechszylinder-Biturbo-Boxermotor mit neu entwickelten Turboladern leistet 331 kW (450 PS). Das maximale Drehmoment von 550 Nm liegt zwischen 2.150 und 5.000 U/min an. Das bedeutet ein Leistungsplus von 30 PS im Vergleich zu den aktuellen 911 Carrera S-Modellen und ein Plus von 20 PS gegenüber dem GTS-Vorgängermodell mit Saugmotor. Alle Modelle gibt es mit manuellem Siebengang-Getriebe oder optional mit Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK).

