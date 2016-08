Zum ersten Mal in den USA zeigte Bugatti den Vision Gran Turismo, das virtuelle Konzept, das die französische Supersportwagenmarke exklusiv für die Play-Station-Videospielereihe Gran Turismo Sport entwickelt hatte. Am 20. August war das Show Car einer der Stars auf dem Concept Lawn des Pebble Beach Concours d’Elegance, der auch in diesem Jahr wieder Tausende von Fans historischer und moderner Fahrzeuge auf die kalifornische Halbinsel Monterey brachte. (ampnet/nic)