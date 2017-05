Erfolgsmodell Skoda Octavia

Im Skoda-Stammwerk in Mladá Boleslav ist der 1,5-millionste Octavia der dritten Generation produziert worden. Erst vor knapp 13 Monaten hatte das einmillionste Fahrzeug der Baureihe die Fertigungshallen verlassen.

Seit dem Start der ersten Octavia der Neuzeit vor 21 Jahren entschieden sich weltweit über fünf Millionen Käufer für den Bestseller und „das Herz“ der Marke. Die erste Generation des auf dem VW Golf basierenden Kompaktmodells, die von 1996 bis Ende November 2010 vom Band lief, fand mehr als 1,4 Millionen Käufer. Zwischen 2004 und 2013 verkaufte Skoda dann 2,5 Millionen Fahrzeuge des Octavia II (teilweise noch parallel zur ersten Generation).

Skoda fertigt den Octavia, der im Februar ein umfangreiches Facelift erhalten hat, sowohl in seinem Stammwerk in Tschechien als auch in China, Indien, Russland, Ukraine und Kasachstan.