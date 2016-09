IAA Nutzfahrzeuge 2016 feiert 332 Weltpremieren

2013 Aussteller aus 52 Ländern zeigen bis zum 29. September ihre Neuheiten. Die Besucher erwarten 332 Welt- und 101 Europapremieren. Die belegte Fläche von 270 000 Quadratmetern ist eines der besten Ergebnisse, seit es eine eigenständige IAA Nutzfahrzeuge gibt (1992). Der Anteil der ausländischen Aussteller beträgt 61 Prozent. Zu den Top-5 aus dem Ausland zählen China (229), Italien (145), die Niederlande (121), die Türkei (92) und Frankreich (85). Gut jeder dritte Aussteller kommt aus Europa (ohne Deutschland), jeder fünfte kommt aus Asien. Bis heute haben sich rund 1700 Journalisten aus 57 Ländern zur IAA akkreditiert. Fast jeder zweite Journalist kommt aus dem Ausland. Am Mittwoch, (21.09. - Pressetag), und am Donnerstag, (22.09. - Presse- und Eröffnungstag), finden insgesamt über 100 Pressekonferenzen statt, davon über 70 am Mittwoch. (ampnet/nic)

Wir werden Sie ab Donnerstag, den 22. September, ausführlich an dieser Stelle über die IAA informieren.