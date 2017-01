Mit neuem Logo in die Zukunft

Howald, 23.01.2017. Zum 53. Automobilfestival präsentiert Losch seinen neuen Markenauftritt. Das Luxemburger Automobilunternehmen tritt ab sofort mit einem neuen Logo und verändertem Corporate Design auf, um die erfolgreiche Weiterentwicklung von Strategie und Geschäft abzubilden. Die kraftvolle Wortmarke „Losch Luxembourg“, gekoppelt mit der Zahl 48 als Referenz zu der langen Historie des Traditionsunternehmens, unterstreicht die Stärke des Unternehmens. Passend zum Festival, können Kunden den neuen Markenauftritt nun in einer Ausstellung der besonderen Art erleben.

Vom 28. Januar bis 06. Februar präsentiert Losch die neuesten Modelle der Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche, Bentley und Lamborghini gemeinsam mit einer Fotoausstellung des bekannten Photographen Jasper Faber. Losch. Driving Dreams, steht nicht nur Pate für Titel und Inspiration der Ausstellung, sondern verkörpert auch den neuen Brand Slogan der Losch Firmen.

„Automobile Leidenschaft, Enthusiasmus und Engagement bringen unsere Kunden und uns voran. Mit unserer Leidenschaft für das Automobil wollen wir anstecken, mit unseren Werten mitreißen, mit unserer Arbeit überzeugen. Mit allem zusammen wollen wir begeistern –Kunden und Mitarbeiter“, so Damon Damiani, CEO der Losch Firmen.

Auch der digitale Markenauftritt der Losch Firmen folgt diesem Anspruch. Ab sofort rückt das neue Corporate Design das Emotionale der Automobilwelt mit einer neuen Bild- und Formsprache in den Vordergrund. In den nächsten Monaten wird die Webseite losch.lu sukzessiv an das neue Erscheinungsbild der Losch Firmen angepasst.