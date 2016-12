Michèle Morgan verstorben

Eine der wenigen verbliebenen Grande Dame des französischen Kinos, Michèle Morgan, ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Das teilte ihre Familie am Dienstag mit.

Morgan gilt als eine der größten französischen Schauspielerinnen des 20. Jahrhunderts. Den Kinoliebhabern wird sie als "die schönsten Augen" des französischen Kinos in Erinnerung bleiben. Den Durchbruch schaffte sie im Filmklassiker "Le Quai des brumes" (1938) an der Seite von Jean Gabin. Berühmt wurde Gabins Satz an Nelly (Morgan): "T'as de beaux yeux, tu sais".

Die spätere Schauspielerin wurde am 29. Februar 1920 in Neuilly-sur-Seine als Simone Roussel geboren. Seit ihrer frühestens Jugend zog es sie ins Filmgeschäft. Mit 14 Jahren verlässt sie das Elternhaus Richtung Paris, wo sie bei den Großeltern leben wird. Sie nimmt Theaterunterricht und bereits Mitte der 1930er Jahre ist sie in kleinen Nebenrollen in Films zu sehen. In jenen Jahren wird aus Simone Roussel Michèle Morgan. Der Nachname sollte ihr eine Filmkarriere in Übersee erleichtern.

Morgan wirkte in rund 70 Filmen. 1946 gewann sie für ihre Rolle im Film "La symphonie pastorale" von Jean Delannoy beim Festival in Cannes als erste Schauspielerin den Preis für die beste weibliche Rolle. Zehn Mal wurde sie vom Publikum als populärste französische Schauspielerin gewählt.

Morgan verstarb am Dienstag.