John Goodman erhält eigenen Hollywood Stern

Passend zum Kinostart des Monsterfilms "Kong: Skull Island" wird der amerikanische Schauspieler John Goodman (64) in Hollywood gefeiert. Am Freitag enthüllte der Darsteller im Herzen der Filmmetropole seinen Stern auf dem "Walk of Fame". Es ist die 2604. Plakette auf dem Hollywood Boulevard. Nun fühle es sich wirklich so an, als sei er Teil der Hollywood-Geschichte, sagte Goodman strahlend vor Hunderten Fans und Kamerateams.

Goodman brachte seine Co-Stars aus "Kong: Skull Island", Oscar-Gewinnerin Brie Larson (27) und den Briten Tom Hiddleston (36), zu der Zeremonie mit. Auch Hollywood-Star Jeff Bridges (67), an dessen Seite Goodman in "The Big Lebowski" (1998) einen aufbrausenden Vietnam-Veteranen und Bowling-Buddy spielte, ehrte seinen Kollegen. "Er ist eine Legende", sagte Bridges.

Seine langjährige Paraderolle als der grummelige Ehemann Dan Connor in der TV-Sitcom "Roseanne" machte Goodman Ende der 1980er Jahre bekannt. Auf der Leinwand stach der füllige Star vor allem durch starke Nebenrollen hervor, etwa in "Barton Fink", "Flight", "The Artist", "Argo" und "Trumbo".