Wettrennen mit William, Harry und Kate

Die Brüder ließen Kate, die eine schwarze Hose und eine rote Jacke trug, am Sonntag im Queen Elizabeth Olympic Park hinter sich, wie auf Fotos zu sehen war.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, war der Trainingstag für Läufer gedacht, die für die Organisation "Heads Together" beim London Marathon im April starten. William, Kate und Harry unterstützen die Kampagne, die über psychische Erkrankungen aufklären will.

