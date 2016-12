Bei den "Reichen und Schönen"

Vizepremier und Wirtschaftsminister Etienne Schneider reiste am Montag nach San Francisco, um der "Breakthrough Prize"-Zeremonie beizuwohnen. Dort traf er jede Menge Prominente aus der amerikanischen Wirtschaftswelt und aus dem Showbusiness, wie Schneider über Facebook und Twitter mitteilte.

Details zum Google-Projekt in 2 bis 3 Monaten



Das Wirtschaftsministerium bestätigte auf Nachfrage des Tageblatt, dass Google-Mitbegründer Larry Page Interesse an einem großen Investitionsprojekt in Luxemburg zeige. Bestätigt wurde auch, dass dieses Projekt in Zusammenarbeit mit der Firma Google umgesetzt werden soll. Weitere Details sollen in den nächsten 2 bis 3 Monaten bekannt gegeben werden, sagte ein Sprecher aus dem Wirtschaftsministerium. LL

Viele der Anwesenden hätten sich für die luxemburgische-Initiative interessiert, schreibt er.

Mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg unterhielt sich der Minister über Datenschutz, während Google-Mitbegründer Larry Page offenbar Interesse an einem großen Investitionsprojekt in Luxemburg zeigte.

Daneben ließ sich Etienne Schneider auch mit Musikern und Schauspielern wie Will I Am, Morgan Freeman und Alicia Keys ablichten.

Der "Breakthrough Prize" ist ein internationaler Wissenschaftspreis, der in den drei Kategorien Lebenswissenschaften, Physik und Mathematik verliehen wird. Ins Leben gerufen wurde der "Breakthrough Prize" von Google-Mitbegründer Sergey Brin und seiner ehemaligen Ehefrau Anne Wojcicki, Mitbegründerin von 23andMe, einem Unternehmen, das auf Gentests spezialisiert ist. Des Weiteren haben Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan, der russische Entrepreneur Yuri Milner und Gattin sowie der Alibaba-Group-Gründer Jack Ma den Preis mitbegründet.