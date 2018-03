Am 1. Juli – genau einen Tag nach den “Assises culturelles” und der Atelier-Rockhal-Fehde um das “Siren’s Call”-Festival und das Sting-Konzert – wird das CNA seine Ausstellung über das Leben und Werk des legendären Schauspielers und Musikers Thierry van Werveke eröffnen. Wir haben uns mit Paul Lesch und Yves Steichen, den beiden Köpfen hinter dem Projekt, in Berlin unterhalten, wo sie u.a. an ihrer Ausstellung gefeilt – und den Regisseur Thomas Jahn im Rahmen einer Retrospektive getroffen haben.

Tageblatt: Wie verlief das Treffen mit Thomas Jahn? Wie soll er in die Ausstellung eingebunden werden?

Info Die Ausstellung wird am 1. Juli eröffnet und bis Ende Dezember 2018 dauern.

Am 21. März fand im Kinosch eine Vorveranstaltung statt.

Yves Steichen: Im Rahmen der Ausstellung planen wir natürlich auch eine Retrospektive. Und Thomas Jahn, der Regisseur des Films “Knocking on Heaven’s Door”, wäre daran interessiert, bei einer solchen Retrospektive nach Luxemburg zu kommen und sich nach der Filmvorführung einer Frage- und Antwortrunde zu stellen.

Paul Lesch: Was bei Jahn äußerst interessant ist, ist, dass er eine persönliche Verbindung zu Thierry hatte. Er hat drei Filme gedreht, hat ihn aber auch schon vor dieser filmischen Zusammenarbeit gekannt – durch den Film “Troublemaker”.

Y.S.: Die beiden waren Freunde – eine Gegebenheit, die in diesem Business eher selten ist, die aber sehr viel über ...