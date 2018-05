La question des espaces libres architecturaux est d’une forte actualité, puisque les poussées démographiques dans les grandes villes semblent ne point connaître de fin. En même temps, l’architecture paraît de plus en plus soumise aux rêves couleur billet d’argent d’un marché qui se soucie assez peu d’esthétique. A la question, posée par les deux curatrices, d’une architecture généreuse, qui part à la recherche d’espaces libres, différents projets développent des réponses d’où les réalités du marché tout comme la politique sont parfois enfouies sous des couches utopiques.

D’espaces libres, on en dénombre assez peu quand, de l’île de la Giudecca où, par manque d’espace hôtelier libre et à prix non crapuleux, votre serviteur s’est exilé pour sa première nuit à Venise, on arrive à San Zaccaria – heureusement d’ailleurs qu’assez d’hommes fussent sanctifiés par l’Eglise, sans quoi Venise serait en manque d’inspiration de noms pour ses stations de Vaporetto – puisque toute l’esplanade y est souillé...