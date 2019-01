Wie im “Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg” des 24. Dezember 2018 festgehalten, wird Véronique Faber nun den Platz von Jacques Thill im Verwaltungsrat von Radio 100,7 einnehmen.

Das neue Verwaltungsmitglied war von der Kulturministerin Sam Tanson vorgeschlagen worden. Diese war von Medienminister Xavier Bettel darum gebeten worden, eine Person zu nominieren für den Verwaltungsrat des öffentlich-rechtlichen Senders. “Mir war klar, dass es eine Frau sein sollte”, so Tanson gegenüber dem Tageblatt. Die Wahl sei auf Véronique Faber gefallen, da sie “für ein starkes öffentliches Radio einsteht, sich im kulturellen Sektor auskennt und auf eine langjährige Erfahrung zurückschaut.”

Véronique Faber ist ausgebildete Afrikanistin und Ethnologin. Bevor Faber ihre jetzige Halbtagsstelle beim Cercle de coopération als “gestionnaire de projets” antrat, war sie unter anderem als “Executive Director” des “Microinsurance Networks” und für die NGO ADA (Appui au Développement autonome) tätig. Sie ist für ihr Fachwissen in Bezug auf Mikrofinanzen bekannt und veröffentlichte unter anderem in der luxemburgischen Zeitschrift forum bereits Texte zum Thema. Der Bezug zum Radio entstand bereits früh, da Véronique Faber 1986 für Radio Radau als Sprecherin fungierte. Sie ist in mehreren kulturellen Vereinen ehrenamtlich aktiv, darunter die Openscreen asbl.

Vor allem aber auch nach dem Weggang des Direktors Jean-Paul Hoffmann hatte es in den vergangenen Monaten innere Machtkämpfe gegeben, die unter anderem die Chefredaktion dazu veranlassten, eine Medienchronik zu veröffentlichen, in der die aktuelle “Gouvernance” in Frage gestellt wurde.