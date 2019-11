Der „Lëtzebuerger Buchpreis“ wurde am Donnerstag vergeben und leitete damit die jedes Jahr stattfindende Walfer Bicherdeeg ein.

In der Kategorie Belletristik wurde der Schriftsteller Tom Reisen für sein Buch „Les Bulles“ (Hydre Editions) ausgezeichnet. Christian Kremer und Vincent Biwer erhalten für ihre bebilderte Geschichte „So mol, Lobo“ (Kremart Edition) den Preis in der Kinder- und Jugendbuchliteratur-Kategorie.

Der Preis für das beste Sachbuch ging an „Mit den Haien streiten“ (CapyBaraBooks). Während der „Coup de coeur“ der Jury an Gast Grober für seine Geschichte „Zweemol schwaarze Kueder“ (Op der Lay) ging, konnten Ralph Diseviscourt und Gaston Zangerlé mit ihrem „Dizzy on the Road“ (Editions Revue) den Publikumspreis einheimsen.