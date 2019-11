Il a manqué trois choses aux Indiens pour repousser l’envahisseur occidental: le fer, le cheval et les anticorps. C’est cette théorie de l’historien et biologiste Jared Diamond qui constitue le point de départ de „Civilizations“, couronné par le Grand Prix du roman de l’Académie française, qui s’imagine ce que le monde serait devenu si Christophe Colomb n’avait pas découvert l’Amérique et que les Incas avaient, en retour, envahi l’Europe. Une uchronie intelligente, érudite et drôle.

En trois romans forts, tous trois couronnés de prix, Laurent Binet est devenu l’un des écrivains français les plus insaisissables. Sorte de caméléon littéraire, Binet change de style avec son sujet, se spécialisant dans des pastiches qui mêlent, comme l’un des diktats du postmodernisme le veut, haute et basse culture. Par conséquent, il n’y a pas de véritable style Binet, abstraction faite donc d’une capacité à mimer toutes sortes d’écritures qui force le respect – et qui est rare dans un milieu où l’écriture de soi et l’autocentrisme stylistique sont devenus des gages d’authenticité littéraire.

Dans son précédent „La septième fonction du langage“, Binet avait imaginé que la mort de Roland Barthes devant le Collège de France était en réalité un assassinat camouflé en accident, le célèbre chercheur français ayant été en possession d’un document consacré à une (fictionnelle) septième fonction du langage – le linguiste Roman Jakobson n’en avait théorisé que six. Cette fonction attribuerait, à celui qui la maîtrise, des pouvoirs rhétoriques insoupçonnés – ce qui déclenche évidemment les fantasmes de domination incontestée de moult hommes politiques.

Tissant un thriller qui a pour toile de fond le milieu intellectuel et politique des années 70 ou alors écrivant un pastiche de l’histoire intellectuelle du 20e siècle tardif en l’ornant des codes du roman policier, le roman de Binet se caractérisait par son érudition et par l’insolence avec laquelle il introduisait des grains de fiction dans la machinerie bien huilée mais tristement figée du réel afin de faire glisser l’histoire de l’humanité sur d’autres voies, de lui faire subir d’autres développements possibles et donc, d’y réintroduire du jeu, des alternatives.

Le fer, le cheval et les anticorps

Avec „Civilizations“, Binet continue dans cette veine. Mais cette fois-ci, le grain de fiction qu’il glisse dans son récit est de taille. S’inspirant d’un essai de l’historien et biologiste Jared Diamond, selon qui les Indiens auraient pu résister aux conquistadors s’ils avaient connu le fer, les anticorps et le cheval, Binet oppose à la passivité des historiens, qui ne savent que constater, déplorer puis expliquer ce qui a eu lieu, l’activisme de la fiction, qui peut sans grands efforts, par des actes de parole, changer le monde l’espace d’un roman.

Sans trop dévoiler de l’intrigue – puisque découvrir les modifications que Binet fait subir à l’Histoire est partie intégrante du plaisir de lecture – le roman, divisé en quatre parties de longueur inégale, s’ouvre sur un pastiche de saga islandaise.

L’on y voit Freydis, fille d’Erik le rouge, prendre la fuite vers le sud puis aborder, vers l’an mille, en Amérique, donnant aux Indiens ce qui leur manquait pour répondre quelque demi-millénaire plus tard à l’invasion des conquérants européens. En toute logique, lors de la deuxième partie du roman, qui présente des extraits fragmentés du journal de Christophe Colomb, l’équipée de ce dernier se solde par un échec flagrant.

Le débarquement des Incas en Europe

Une quarantaine d’années plus tard, en 1531, les Incas débarquent en Europe. Menés par leur empereur Atahualpa, représentant sur Terre du Soleil qui est au centre de leur culte, deux cents hommes se retrouvent dans une Lisbonne dévastée par un tremblement de terre. Une fois qu’ils y revoient la vie reprendre son droit, ce monde qu’ils découvrent ne leur paraît pas moins dévasté: partout, des „tondus“ adulent une sorte de „Dieu cloué“, des populations entières sont chassées, diffamées, massacrées pour des broutilles théologiques – quelqu’un est accusé de cuisiner à l’huile d’olive plutôt qu’au lard.

C’est le monde de l’Inquisition espagnole, de la Réforme de Luther, c’est l’Europe dominée par Charles Quint, à laquelle les Incas d’abord ne comprennent rien. Puis, grâce aux lectures de Machiavel, grâce à ce qu’on appellerait aujourd’hui une intelligence géopolitique brillante, grâce aussi à une religion beaucoup plus tolérante que le christianisme et son idéologie du repentir et de la souffrance, les Incas trouvent pied et se mêlent à la marche excentrique de ce monde, renversant l’eurocentrisme dans une épopée où défilent François 1er, Erasme, Thomas More, Michel de Montagne, Charles Quint et bien d’autres, dont le destin réel se retrouve mêlé à celui, imaginaire, des envahisseurs.

Binet prend toutefois soin de nourrir son uchronie(1) de faits historiques, de sorte que ses développements narratifs paraissent vraisemblables, les métamorphoses du monde prenant en compte les relations diplomatiques entre rois, ducs, évêques tout comme leurs personnalités. Sans trop vous en dire, la réaction du roi Henri VIII au règne des Incas est hilarante.

Une réécriture de l’histoire plus juste

Ecrite en partie sur le mode des Lettres persanes, cette troisième partie, qui est de loin la plus volumineuse du roman, est à la fois une réflexion sur la nécessité et l’arbitraire du réel – de par ces clins d’œil au passé historique véritable, le roman suggère que certaines choses sont inaltérables là où d’autres faits immuables s’effacent comme sous nos yeux – et une réécriture de l’histoire qui répare nombre d’injustices et de crimes, les Incas trouvant dans les populations appauvries, les chassés, les persécutés et les marginaux de ces temps des alliés précieux. C’est ainsi que les Incas compensent leur faible nombre par l’appui qu’ils trouvent dans les juifs de Tolède, les maures ou encore les paysans affamés.

Mais Binet n’en tisse pas pour autant une eutopie où la paix et la prospérité régneraient, puisqu’il sait l’homme incapable d’une telle stabilité. Car ce qui se lit aussi dans ce récit contrefactuel, c’est que la seule constance à laquelle l’homme peut aspirer, c’est celle des tensions, des conflits qui ruminent, des traîtrises basses et des prises de pouvoir lâches, des coups d’Etat et des coups bas.

Bien évidemment, l’histoire de l’art s’en trouve également changée – le narrateur nous donne à lire quelques strophes d’une Incade et évoque des œuvres contrefactuelles que le Titien et Michelangelo auraient réalisées. C’est peut-être pour cette raison que le roman se focalise, à sa fin, sur le récit de vie contrefactuel de Miguel de Cervantès qui, dans notre réalité à nous, fut à l’origine du tout premier roman – forme littéraire à laquelle ces Civilisations rendent un très bel hommage.

Entre Pynchon et Eco

La richesse du roman de Binet se trouve dans le ton, souvent ironique, rusé, érudit et enjoué, dans ses mille références, son souci du détail, mais aussi dans son jeu même avec la forme contrefactuelle – ainsi, le chroniqueur du règne d’Atahualpa se défend-t-il contre les récits d’autres chroniqueurs, qui se seraient trompés (et dont le récit, évidemment, n’existe pas).

Loin donc des fictions françaises contemporaines, souvent assez domestiques, voir intimistes, qui tournent, pour la plupart d’entre elles, même quand une dimension sociologique est en jeu, autour du destin individuel personnel („Qui a tué mon père“ d’Edouard Louis, „La maison“ d’Emma Becker) ou fictionnel („L’hiver du mécontentement“ de Thomas B. Reverdy), Binet s’inscrit dans la double lignée des fictions postmodernes américaines qui évoquent, comme Pynchon le fait dans „Mason & Dixon“, les grands rouages de l’histoire et dans celle des fictions ludiques et érudites telles que Diderot ou Umberto Eco en écrivaient.

En continuant de faire ce que la chercheuse américaine Linda Hutcheon appelle de la métafiction historiographique (ce qui est un terme un peu compliqué pour dire qu’on écrit des romans qui s’intéressent à l’histoire mais qui se jouent des codes habituels des classiques romans historiques), Binet pluralise le réel, montre que tout s’est joué à très peu et nous incite à ne pas prendre pour immuable un réel qui s’est construit sur une infinité de hasards et de chemins pris par accident.



(1) Est appelé uchronie tout récit de fiction qui s’imagine que l’histoire humaine aurait, à un quelconque moment, pris un tournant différent et qui développe un monde fictionnel où les conséquences de ces changements seraient décrites. De nombreuses uchronie prennent pour hypothèse de départ la victoire des nazis lors de la Deuxième Guerre Mondiale. Sur l’uchronie, lire aussi „Le détroit de Behring“, d’Emmanuel Carrère, paru chez P.O.L.

Infos:

„Civilizations“ par Laurent Binet

Paris, Grasset, 2019

378 pages, 22 euros

