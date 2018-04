Der gebürtige Luxemburger Jean Edward Steichen sowie das monumentale fotografische Werk “The Family of Man” erfreuen sich seit Jahrzehnten internationaler Bekanntheit. Seit Steichen mit dieser Ausstellung 1955 im New Yorker MoMA den Höhepunkt seiner kuratorischen Karriere feierte, haben sich zwar nicht die Bilder selbst, dafür aber die Sichtweise auf sie verändert. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema lassen sich nun in der Publikation “The Family of Man Revisited” nachlesen. Wir sprachen mit den Autoren Gerd Hurm und Anke Reitz.

„The mission of photography is to explain man to man and each man to himself.“ Diese Aussage tätigte Edward Steichen (laut einem lesenswerten Artikel von Anke Reitz über Steichen als Kurator in der forum-Ausgabe Nr. 366) an seinem 90. Geburtstag. Aber wie steht es heute ...