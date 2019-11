Nach einem großen Missverständnis zu Beginn des Abends präsentiert der armenische Jazzpianist eigens für das Orchestre Philharmonique du Luxembourg arrangierte Kompositionen, in denen Klassik- und Jazzelemente wie selbstverständlich miteinander verschmelzen. In der Nachspielzeit setzt sich der schüchterne Ausnahmemusiker zur Freude seiner wahren Fans für eine Art Privatkonzert noch mal an den Flügel.

Von unserem Korrespondenten Gilles Max

Frank Zappa war ein großer Verehrer von Igor Strawinsky, spielte mit seiner Band, den Mothers of Invention, Ende der 60er Jahre sogar regelmäßig eine Version von Strawinskys “Petruschka” auf seinen Konzerten und als er als “Motorcycle Man” auf den “Live in New York”-Mitschnitten den Teufel persönlich herausforderte, zu erraten, für welche beiden einzigen Dinge er sich interessiere, antwortete der Teufel alias Terry Bozzio: „Let’s see, Stravinsky?” Er lag falsch, es waren bekanntlich “Titties & Beer”, doch ehe wir hier zu sehr abdriften, zur Schlussfolgerung.

Zappa komponierte und spielte Musik, die ebenso viele Klassik- und Jazzelemente enthielt wie Rockparts, obwohl er die Bezeichnung Jazz hasste. Es war also folgerichtig, dass er von Strawinsky fasziniert war. Der russische Komponist entdeckte den Jazz, als dessen erste Welle nach dem Ersten Weltkrieg aus den Staaten herüberkam. Begeistert von den Wurzeln dieser neuen Musikrichtung und deren Rhythmik, schrieb er Jazzstücke wie “Ragtime”, bereiste Amerika viele Male und in seinen späteren Werken finden sich häufig Jazzkomponenten wieder – auf strawinskysche Art, versteht sich.

Polytonalität und -rhythmik

So auch in “Dumbarton Oaks”, einer Auftragsarbeit für Robert Woods Bliss, anlässlich des 30. Hochzeitstages des amerikanischen Kunstmäzens auf dessen Landsitz Dumbarton Oaks im Stadtteil Georgetown in Washington D.C. Nachdem das Werk wie ein kleines Konzert im Stil von Bachs Brandenburgischen Konzerten begonnen hat, hebt im 2. Satz plötzlich eine zackige, unerwartete Melodie an und feingliedrige rhythmische Figuren bestimmen das Klangbild.

Streicher und Bläser treten abwechselnd solistisch und in gleichberechtigten Gruppen auf, ostinate Elemente und gelegentliche Disharmonien sorgen für Spannung und Intensität – Zappa lässt grüßen. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Musik des Franzosen Darius Milhaud. Auch er verwendete Polytonalität und -rhythmik, baute Jazz- und Musical-Elemente in seine Kompositionen ein.

Er ist weg

Diesen beiden Vertretern der modernen Klassik sollte der armenische Pianist Tigran Hamasyan am Samstag gemeinsam mit dem OPL ein Denkmal setzen. Viele waren im Vorfeld besonders darauf gespannt, wie Tigrans Flügel in Werke integriert werden würde, die ursprünglich für Kammerorchester mit Streichern, Hörnern, Querflöte, Klarinette und Fagott geschrieben wurden, und wie andererseits seine eigenen Kompositionen im Orchestergewand klingen würden.

Die Antwort auf die erste Frage lautet: gar nicht, null, nada, -1.000. Eine Kammermusik-Abteilung des OPL erschien, gefolgt vom amerikanischen Dirigenten Terry Abrams, und dann legten sie los. Sie spielten sich recht ordentlich durch „La création du monde” und “Dumbarton Oaks”, zwei vor allem rhythmisch sehr anspruchsvolle Symbiosen zwischen klassischer Tradition und Jazz. Doch wo war Tigran? Er war der große Abwesende des ersten Konzertteils und so wirkten die meisten Besucher leicht irritiert in der Pause; schließlich hatte die Programm-Ankündigung der Philharmonie klar suggeriert, der 32-jährige Armenier würde die klassischen Werke interpretieren.

Große Überraschung nach der Pause

Die Irritation war allerdings von kurzer Dauer, denn das, was nach dem Pausentee stattfand, war ganz großes Kino. Tigran hatte Stücke aus seinem umfangreichen Songkatalog ausgewählt, die ihm besonders geeignet schienen, für ein Symphonieorchester arrangiert zu werden, komponierte neue Teile hinzu, baute einige der Songs zu regelrechten Konzertsuiten aus, in denen das Jazztrio mit Bass und Schlagzeug raffiniert mit dem OPL interagieren konnte. Armenische Volksweisen, zum Teil von Tigran mitgesummt oder gesungen, verschmolzen auf wundersame Weise mit komplexen Jazzrhythmen und pompösen Orchesterpassagen, die häufig an Filmmusik erinnerten.

Nach dem dramatischen „The Apple Orchard of Saghmosavanq“ und „Road Song“, bei dem der Pianist die Violineneinsätze mitscattete und über einen Synthesizer Geräusche aus dem All simulierte, war – unter Standing Ovations des Publikums – erst mal Schluss. Zu später Stunde wurde die Philharmonie dann in ein privates Wohnzimmer verwandelt, in dem der harte Kern des Publikums noch mal (mit einem Glas Chardonnay in der Hand) Platz nehmen und ein Soloset des Armeniers genießen durfte. Schön!