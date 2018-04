*Cet article est la suite de l’article Tendances du contemporain – Drawing Dead paru hier. ►Link.

Niveau 3: Défense et illustration du “Dossier M”

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le livre-somme de Grégoire Bouillier pourrait rebuter son lecteur potentiel, qu’il s’agisse d’un critique censé le recenser ou du passionné de littérature arpentant sa librairie de quartier à la recherche de nouveautés qui vaillent le coup.

Petit un, ce “Dossier M”, dont les deux livres ne constituent de fait qu’un seul et long récit fait 1.742 pages. Il s’agit, très probablement, si on considère ensemble les deux volumes, de l’un des livres les plus longs de la littérature contemporaine jamais produits. Or, en matière de livres très longs, perso, je veux bien quand c’est du Pynchon ou du David Foster Wallace, où on se délecte de chaque ligne et chez lesquels on accepte des passages à vide parce que ceux-ci, dans la vision d’ensemble que leurs œuvres développent, comptent pour du beurre. Les productions précédentes de Bouillier ayant é...