Après avoir analysé comment la littérature contemporaine mettait l’accent sur l’histoire et le traitement d’une actualité souvent politique, nous verrons à présent comment certains auteurs, par volonté de tout dire de soi-même ou de tout dire du réel, produisent des œuvres-somme, des pavés d’un petit millier de pages, allant à l’encontre d’une littérature facilement comestible, du best-seller semblable à une cocotte-minute, vite digéré et vite oublié.

Le début est fait cette semaine (et la suivante) avec le quatrième récit de Grégoire Bouillier, sobrement intitulé “Le Dossier M” (livres 1 et 2), où celui-ci parvient à raconter une histoire qui pourrait tenir en trois lignes (un homme tombe amoureux d’une femme qui se refuse à lui, il s’acharne, puis tombe dans la dépression) mais qui donne lieu à 1.742 pages pleines de digressions, de lucidité, de drôleries et de passages tristes. Un chef-d’œuvre qui nécessite de la patience et du temps, mais qui récompense son lecteur par un projet d’une ambition (presque) sans précédent. Et que nous décortiquerons en autant de niveaux d’analyse que nécessaire.

Niveau 1: De quoi ça parle?

Le livre commence ...