Pausini-Konzert ersatzlos gestrichen

Die Sängerin leide an einer akuten Entzündung des Kehlkopfs und der Luftröhre, so die Meldung des Managements am 7. Oktober. Der Veranstalter, des Konzerts, das "Atelier", versuchte ein Ersatzdatum zu finden.

Auf seiner Homepage teilt "den Atelier" nun mit, dass das Konzert ersatzlos gestrichen ist und demnach alle Ticket-Inhaber ihr Geld zurück erhalten. Alle Informationen hierzu gibt es ebenfalls auf der Atelier-Homepage