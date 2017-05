Zwei aus Stahl und Eisen

Ganz sicher sind sie sich nicht. „Acht oder neun Mal“ meint Rol Steimes, als wir die Frage stellen, wie oft er schon mit Jhang Meis zusammen ausgestellt habe. „Mindestens zehn Mal“ verbessert dieser ihn. Wie dem auch sei: die Arbeiten des Malers harmonieren mit denjenigen der Bildhauers.

Alle haben sie mit dem Minette zu tun. Steimes, Preisträger des rezenten „Salon d’Art Contemporain“ der Stadt Esch, malt Schmelzansichten, Meis, der vor kurzem mit dem Kulturpreis der Stadt Differdingen ausgezeichnet wurde, formt Eisen und Stahl zu abstrakten Plastiken.

„Utopia“ lautet der Titel ihrer derzeitigen Ausstellung, die am heutigen Abend eröffnet wird. „Utopia“ heißt auch das Hauptwerk, das Rol Steimes in der „Schungfabrik“ zeigt. Solze 2,40 Meter breit und 1,80 Meter hoch zeigt die Leinwand eine Ansicht von Belval. Man erkennt die Überbleibsel der einstigen Schmelz.

Die Bauten bröckeln auf dem Bild. Und man erkennt die neuen Gebäude, die aus dem Boden schossen. Über der Szene hängt bedrohlich eine dunkle Wolke. „Sie steht als Symbol für die ungewisse Zukunft“ erklärt der Künstler. „Noch vor Jahren hätte man eine derartige Entwicklung auf dem einstigen Industriestandort als Utopie angesehen. Heute wächst hier eine neue Stadt heran. Aber wie es weitergeht, das steht in den Sternen.“

Rol Steimes befasst sich denn auch in seinen weiteren Malereien mit beiden Aspekten: den alten Industrieanlagen widmet er Leinwände in diversen Formaten und drei große Kohlezeichnungen. Und auch die Neubauten finden ihren Platz. Insgesamt 45 rezente Arbeiten hat er für die Ausstellung ausgewählt.Jhang Meis hat sich mit seinen Plastiken einen guten Namen als Stahlbildhauer gemacht und wurde für seine künstlerische Arbeit bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Panoplie der Werke, die er in der „Schungfabrik“ zeigt, ist beeindruckend. Auch bei ihm sind es 45 Arbeiten.

„Die allermeisten entstanden in den letzten 12 Monaten“ erklärt er. Die größeren sind nahezu allesamt aus verformten Spundbohlen gefertigt, bei den kleineren kommt jeder mögliche Eisen- oder Stahlschrott zum Einsatz. Eine Gruppe dieser kleineren Werke hat der Bildhauer in Rottönen lackiert. Sie stechen besonders hervor.

