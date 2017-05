Virtuelle Abenteuer für die Zukunft

„Wir wollen nicht am Bahnhof stehen und zusehen, wie der Zug einfährt. Wir wollen lieber auf der Lok sitzen und ganz vorne mitfahren.“ Talent für Formulierungen kann man Xavier Bettel nicht abstreiten, seine Beschreibung passt hervorragend auf die neuen technologischen Herausforderungen, bei denen der Filmstandort Luxemburg nicht nur mitfahren, sondern treibende Kraft sein will. Das will der an neuen Technologien stark interessierte Bettel zusammen mit der französischen Schauspielerin Julie Gayet umsetzen, die sich für die Entwicklung neuer Technologien einsetzt.

„Cinéma d’immersion“, eintauchen in die Welt des Kinos, nennt sie die neue Machart, die darin besteht, den Zuschauer regelrecht in das Geschehen auf der Leinwand einzutauchen, ihn mit dem Gebrauch einer Spezialbrille in eine virtuelle Welt von 360 Grad zu versetzen. Dabei reagiert die Brille auf seinen Blick, so dass jeder einzelne Zuschauer einen eigenen Film erlebt. In Luxemburg ging alles sehr schnell. Nach knapp sechs Wochen stand ein Konzept, das dem Luxemburger Spezialisten Fred Baus 150.000 Euro gewährt, um die Idee des interaktiven Films praktisch umzusetzen. „Es war uns wichtig, dabei zu sein“, so Filmfonds-Direktor Guy Daleiden mit dem Hinweis, das Geld gehen ja an eine luxemburgische Firma. „Daraus ergeben sich ganz neue Möglichkeiten des Storytellings“, so der Chef von „Virtelio by relab“. Das damit verbundene Risiko und die unausweichlichen Kritiken nehmen die Befürworter gerne auf sich. „Da müssen wir durch“.

„Ein Film, das sind drei oder vier Köpfe, die man kennt. Das sind aber auch die vielen Unbekannten, ohne die er nicht gedreht werden kann“, sagte Xavier Bettel zu 15 Jahren luxemburgische Anwesenheit im „village international“.

Mehr als 1.200 Männer und Frauen sind mittlerweile hierzulande im Filmgeschäft tätig. Das Interesse an den Berufen des Films ist groß. Rund 35% der Beschäftigten sind junge Leute.

Beim Festival in Cannes ist es ähnlich. Es hat seine Stars, die auf der abendlichen „montée des marches“ glänzen und es hat das riesige internationale Dorf, wo sich die Filmemacher aus der ganzen Welt harte Geschäfte machen. Und es hat seine Schwierigkeiten beim Publikum.

„Wir müssen uns neu erfinden“, sagte Nicolas Steil in Namen der unabhängigen Produzenten mit Blick auf die Vielfalt der Technologien, über die der moderne Verbraucher Filme ansehen kann. Das sind neben dem Kinobesuch das Fernsehen, der Computer, das Ipad oder sogar das Telefon.

Drei Nachwuchstalente werden gegenwärtig vom Filmfonds mit einer Studienbörse unterstützt: Der Regisseur Jerôme Weber und die Schauspieler Luc Schiltz und Hana Sofia Lopes. Die 27-Jährige hatte bereits einen guten Karriere-Start.

Schon mit 15 Jahren hat sie Schauspielunterricht bei Marja-Lena Juncker genommen, nach der „Première“ ging sie zur „Ecole nationale du théâtre et du cinéma“ in Lissabon, machte dabei ein Erasmus-Halbjahr in Madrid, danach folgte ein Jahr am „conservatoire d’art dramatique“ in Paris.

Seither dreht Hana Sofia Lopes hauptsächlich für das portugiesische Fernsehen, sie pflegt aber auch ihre Kontakte in Luxemburg, wo sie demnächst im Film „Toy Gun“ von Marco Serafini mit John Hannah und Julian Sandt eine Hauptrolle spielt. „Es ist die Geschichte eines jungen Paares, das in eine Großstadt auswandert. Dabei verliebt sich die junge Frau in einen reichen Banker. Das will ihr Lebensgefährte nicht akzeptieren.

Und so tut er alles, um sie wiederzugewinnen.“ Mehr will die junge Frau über die „dark comedy“ vorerst nicht verraten.