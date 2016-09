Spätzünderin

Obwohl Musik sie ihr ganzes Leben lang begleitete, entschied sich die Luxemburgerin, Mutter von vier Kindern, erst im Alter von 35 Jahren, eine CD aufzunehmen. Zwei Jahre später war sie endlich fertig.

Seit rund 15 Jahren arbeitet sie als Tanzlehrerin im Konservatorium Luxemburg. Unsere erste Frage lautete natürlich, warum es so lange dauerte, bis ihre erste CD herausgekommen ist. Die meisten Sänger warten damit nicht, bis sie Mitte dreißig sind. Dass sie eine gute Stimme habe, wisse sie ja bestimmt schon länger. „Ich glaube, ich traute mich einfach nicht. Anfangs habe ich für mich und meine Freunde gesungen. Erst mit 23 Jahren nahm ich Unterricht in Jazzgesang. Danach trat ich auch auf kleineren Bühnen in Luxemburg auf.“

C.L.: „'Bullshit' ist die Geschichte einer Freundschaft, die schlecht endete und unter der ich sehr litt. Ich wollte aber kein peinliches, dramatisches Lied drüber schreiben, sondern ich wollte die Sache auf ironische, peppige und positive Art verarbeiten. Anfangs dachte ich nicht daran, einen Clip dazu zu machen. Ein Freund hatte die Idee, das Lied als Single auszukoppeln. Es würde sich gut für den Sommer eignen. Und wenn schon als Single, bräuchten wir auch einen Clip dazu. Und da ich Tanzlehrerin bin, lag etwas mit Tanz auf der Hand."

Das komplette Interview finden Sie in der Dienstagsausgabe (20. September) des Tageblatt.