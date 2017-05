Das Arp Museum feiert Jubiläum

Gezeigt werden vom 28. Mai bis zum 7. Januar 2018 unter anderem acht seiner Monumentalskulpturen, "die in diesem Umfang in Deutschland noch nicht zu sehen waren", wie das Museum am Mittwoch mitteilte.

Seit seinen Studententagen habe Moore (1898-1986) nach eigenen Worten den Wunsch gehabt, "Skulpturen zu schaffen, um die man herum- und durch die man durchgehen kann, in denen man beinahe wohnen könnte". Die Präsentation der bis zu neun Meter breiten und bis zu vier Meter hohen Plastiken ziehe sich vom Rhein durch den historischen Bahnhof Rolandseck bis hoch in den Neubau von US-Stararchitekt Richard Meier.

Insgesamt sind nach Angaben einer Museumssprecherin 46 Werke von Moore, 30 weitere Gemälde und Skulpturen aus der Sammlung Rau für Unicef sowie 42 Werke aus der Hans-Arp-Sammlung auf drei Etagen und im Freien zu sehen. Die Sonderausstellung "Henry Moore - Vision. Creation. Obsession" illustriere auch die Entstehung von Moores bekannter Bronzeskulptur "Large Two Forms" vor dem ehemaligen Kanzleramt in Bonn mit Fotos, einem Zusammenschnitt von Nachrichten-Filmen und zwei Entwurfsmodellen.

