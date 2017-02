Das Filmstudio sei "begeistert" von der Entscheidung. Reeves selbst teilte mit, er fühle sich «unglaublich geehrt» und sei aufgeregt, die Superhelden-Figur auf der Leinwand weiterzuentwickeln.

Ursprünglich war geplant gewesen, dass "Batman"-Hauptdarsteller Ben Affleck (44) beim nächsten Film auch den Regisseursposten übernimmt. Vor rund einem Monat entschied er sich dann aber um: "Es ist klar geworden, dass ich nicht beide Aufgaben so leisten kann, wie es erforderlich ist", begründete Affleck damals seinen Rückzieher. Er verkörperte den Superhelden mit dem legendären Fledermaus-Symbol auf der Brust in "Justice League" bereits zum zweiten Mal. Der Film soll im November in die Kinos kommen.