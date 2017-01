Direktor für das Kolosseum gesucht

Zusammen mit den Ausgrabungen am Palatin-Hügel, den Kaiserforen und dem unterirdischen Nero-Palast Domus Aurea solle ein archäologischer Park entstehen, erklärte Kulturminister Dario Franceschini am Dienstag. Bisher stand das Kolosseum, eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt, unter der Leitung der Denkmalschutzbehörde in Rom. Im letzten Jahr besuchten 6,4 Millionen Menschen das gigantische Amphitheater und die Ausgrabungen auf dem Forum und dem Palatin.

Nasce il Parco Archelogico del Colosseo. Autonomia e direttore scelto con selezione internazionale anche per il luogo più visitato d'Italia. pic.twitter.com/8D6TWDrAoO — Dario Franceschini (@dariofrance) 10. Januar 2017

Italien hatte zuletzt schon die Leiter staatlicher Museen international gesucht. So wurde zum Beispiel der Deutsche Eike Schmidt als Chef der Uffizien in Florenz ausgewählt. Die Museen und Kultureinrichtungen sollen so weniger bürokratisch und moderner werden. Diese Neuordnung war in Italien als "Revolution" bezeichnet worden.