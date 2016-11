Weitere Unterstützung für Lunghi

„Nous pourrions tous être la cible d’harcèlements personnels, de manipulations médiatiques ou politiques.“, schreibt das „Comité de soutien à Enrico Lunghi“. Weiterhin halten Sie es für inakzeptabel, dass ein Mensch einzig und allein aufgrund von medialen Beschuldigungen, offiziell und öffentlich gerichtet werden könne.

Die Unterzeichner des Briefes seien außerdem verblüfft, darüber dass niemand öffentlich reagiere: "Nous sommes stupéfaits par le manque dʼesprit critique de certains journalistes et personnalités publiques." (► Link Zu dem Unterstützungskomitee gehören unter anderem Ainhoa Achutegui und Jo Kox. Weitere Internationale Unterstützung erhält Lunghi vom internationalem Museumsverband moderner und zeitgenössischer Kunst (Cimam). Über 100 Personen aus der Kunstszene drücken ihre Sympathie für den 53-jährigen aus: „Nous artistes, curateur-ices, collectionneur-ses, galeristes, ami-es des arts, témoignons toute notre sympathie à Enrico Lunghi. Ses détracteurs luxembourgeois le harcelaient depuis des années. Son engagement généreux et sans concession pour l’art contemporain agaçait et sa réussite internationale dérangeait.“ (► Link

Unter den 111 Unterzeichnenden befinden sich Namen wie Sir Nicholas Serota, Direktor des Tate in London, Bernard Blistène, Direktor des Centre Pompidou in Paris oder auch Rudolf Frieling, ein Kurator des „San Francisco Museum of Modern Art.“

Nach dem Rücktritt des Mudam-Direktors wurden in der luxemburger Kulturszene immer mehr Stimmen laut, die Ereignisse, die zu diesem Schritt geführt haben, anprangern und Enrico Lunghi den Rücken stärken: Die Kulturfabrik, das "Forum d'art Contemporain Casino" in Luxemburg wie auch die „l’association des critiques d’art du Luxembourg“ (AICA) unterstützen Enrico Lunghi.