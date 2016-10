"De Läb" rocken Belval

Seit Jahren thronen "De Läb" bissig, humorvoll und allürenfrei auf dem Luxemburger Hip-Hop-Olymp. Corbi, david d. fluit und die anderen Jungs aus der Band haben einen unverkennbaren Sound geschaffen.

Am Freitagabend stellten „De Läb“ in der Rockhal ihr neues Album „Kale Bauer“ vor. Neben einer Läbbel Session mit Maka Mc, BC One, Edel Weis, Dj Funkstarr & Dj Headmasta waren auch der Beatboxer Slizzer und Camu aus Österreich dabei.