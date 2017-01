Nach sieben Jahren wieder im Kino

Rusty Boys, von Andy Bausch



Kursaal, Rümelingen 20.00

Utopolis Kirchberg 12.00, 14.00, 17.00, 19.00

Utopolis Belval 14.30, 16.30, 20.15

Orion 20.00

Sura 18.00

Am Dienstagabend war Premiere. Auch das erbgroßherzogliche Paar schaute sich den neuen Film "made in Luxembourg" an. Bei dem Streifen geht es um vier ältere Herren (Fons, Lull, Nuckes und Jängi), die nicht mehr wie kleine Kinder behandelt werden wollen. Zusammen mit Freunden planen sie eine Zukunft ohne Altersheime.