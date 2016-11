"Prix Interallié" an Serge Joncour

Joncour erhielt den Preis für seinen Roman "Repose-toi sur moi" (Flammarion). Er stand in Konkurrenz zu zwei anderen Autoren und setzte sich laut Agenturmeldungen gleich im ersten Wahldurchgang mit sechs Stimmen gegen Eric Vuillard (4) und Gaël Faye (2) durch.

"Repose-toi sur moi" ist ein Liebesroman mit Happy-end, "das Porträt einer Begegnung", so der 54-Jährige kürzlich in einem Interview. Vergangenes Jahr war der "Interallié" an Laurent Binet für "La septième fonction du langage" gegangen.