Punkrock aus Kanada in Luxemburg

Vor dem Eingangsbereich drängt sich eine lange Schlange, die sich bis weit von der Rockhal entfernt. Drinnen erwartet den Besitzer eines Tickets ein großer Merchandisingstand mit T-Shirts, Schallplatten und mehr. Die Mainhall ist bereits geöffnet, das Konzert müsste bald starten. Im Konzertsaal angekommen drängelt sich bereits eine große Menschentraube in Richtung Bühne. Es wird dunkel. Kommt SUM 41 schon?

Die Menge schreit vor Aufregung. Nein, erst hat die ebenfalls kanadische Vorband Hollerado ihren Auftritt. Sie sorgen mit einer Mischung aus Indie Rock und Power Pop bereits für erste gute Laune beim Publikum. Eine knappe halbe Stunde wird gespielt, danach verlässt die Band die Bühne. Die Rowdys beginnen mit dem Umbau der Bühne für den Auftritt von SUM 41. Schwere Marshall Boxen in modernem Design werden aufgestellt. Man erkennt eine große Anlage für die bevorstehende Lichtshow.

Doch was passiert jetzt? Eine weiße Leinwand wird vor die Bühne gespannt um diese zu verdecken. Die Bühne ist zu groß, deswegen lassen sich die Umbauten trotzdem weiter beobachten. Es ist nun schon nach neun und noch immer keine Spur von SUM 41. Wieder geht das Licht in der Halle aus, die Menge ist gespannt. Es ist so weit! Die zuvor aufgebaute Beleuchtungstechnik kommt in Verbindung mit der Musik erstmals zum Einsatz. Eine Mischung aus weißem und buntem Licht fällt dem Publikum in die Gesichter. Es ist so hell, dass man Probleme hat etwas zu sehen. Gerade so erkennt man wie fünf Personen auf die Bühne laufen und sich an ihre Plätze und Instrumente begeben.

SUM 41 sind da und der Vorhang fällt! Ihr erstes Lied ist der Hell Song aus dem Jahr 2002. Das Publikum ist heiß und der erste Mosh Pit entsteht zur Freude des Sängers Deryck Whibley direkt vor seinen Augen. Was danach folgt ist die perfekte Mischung alter Klassiker gepaart mit den Songs aus dem neuesten Album 13 Voices. Dieses Album half dem Frontmann nach seinem Alkoholentzug wieder auf die Bühnen dieser Welt zu finden. Dafür bedankt er sich auch mit vielen Worten bei seinen Fans, die er liebevoll The SUM 41 Family nennt.

Der Stil der Musik variiert von hart bis zart. Gemischt wird mal Punk mit Metal, aber in ruhigeren Momenten sieht man den SUM 41 Frontmann auch mal am Klavier sitzend einen Song performen. Typisch nach Rockstar Manier gab es auch während des Konzertes diverse Solis mit Gitarre oder Schlagzeug, die das Publikum ausrasten ließ.

Die Band ist sich ebenfalls nicht zu Schade auch mal ein kleines Cover zum Besten zu geben. Hier sorgt unter anderem ein bekannter Song der Band Queen um Freddie Mercury bei dem Publikum für lautstarken Beifall. Auch witzige Momente konnte man während des Konzertes bestaunen: So wählte Whibley gleich zu Beginn des Konzertes vier glückliche Fans aus, die das gesamte Konzert auf der Bühne bewundern durften. In einem anderen Moment warfen Rowdys große mit Flitter gefüllte Ballons ins Publikum, die nach einigem hin und her zum Platzen gebracht wurden.

Die größte Begeisterung löste der Frontmann jedoch aus, als er plötzlich auf einem kleinen Podest mitten im Publikum auftaucht und einige Songs performt. Nach etwa eineinhalb Stunden verlassen SUM 41 erstmals ihr restlos begeistertes Publikum, kehren jedoch mit einem riesigen aufblasbaren Skelett zurück und fangen ab dann erst richtig an die Halle abzureißen.

Es dauert weitere zwanzig Minuten bis die Band wieder die Bühne verlässt um dann doch ein drittes Mal, verkleidet als 80er Jahre Glam Rock Band zurück zu kehren und einen letzten Song zu spielen. Danach verlässt die Gruppe endgültig die Bühne für diesen Abend und lässt ein mehr als zufriedenes Publikum zurück. Dieses Konzert war definitiv seinen Preis wert. SUM 41, die sich mittlerweile im 21. Jahr ihrer Bandgeschichte befinden, wissen es immer noch zu begeistern und ein richtiges Rockkonzert im großen Stil zu geben.