Die Fans haben es derweil genossen, am Dienstag in der Rockhal das neue Album "Afraid of Heights" live zu entdecken und lauthals die alten, mitreißenden Songs der vorigen Alben mitzusingen. Pogo wurde auch wild getanzt, das gehört einfach zu Billy-Talent-Hymnen wie "Devil in a Midnight Mass", "Big Red Gun", "Surprise Surprise" und "Red Flag" dazu. Vor dem Konzert hat Energiebündel Ben Kowalewicz, Frontman der Band, die Fragen vonbeantwortet.

"Nein, nicht im physischen Sinne, sondern eher im metaphysischen Sinne. Die steigende Schnelllebigkeit und das ständige Aufwärtsstreben in unserer Gesellschaft sind erschreckend, immer weniger denken wir daran, aus unserer Geschichte zu lernen, reifer und umweltbewusster zu werden. Mir kommt es vor, als würden wir uns zurück entwickeln. Es bilden sich rechtsextreme Bewegungen, es gibt Kriege, Terrorismus. Jeder kann unerwartet irgendwo davon betroffen sein. Es ist beängstigend. Aber das ist halt unsere Gegenwart! Erziehung ist wichtig, damit Toleranz, Zuvorkommenheit und gegenseitiges Verständnis nicht ganz verschwinden."

"Ja, und in diesem Album mehr noch als bei den vorigen. Ian ist auch unser Produzent. Ein unermüdlicher Kerl mit vielen Talenten also! Natürlich gehen wir die Texte zusammen durch und passen sie an. Schließlich wollen wir mit unseren Ideen die Gelegenheit zum Dialog bieten und sprechen viele Dinge an, egal ob Politik, Waffenkontrolle, Umwelt oder respektvolles Zusammenleben."

"Mein Gefühl sagt mir, dass es kein Zurück mehr gibt! Ich habe neulich 'Before the Flood', die fantastische Dokumentation von Leonardo di Caprio und National Geographic gesehen, bei der es um den Klimawandel geht. Wenn wir Menschen es nicht ernsthaft angehen und unsere Gewohnheiten nicht ändern, dann wird es uns bald verdammt schlecht auf unserem schönen Planeten gehen. Ich habe eine Spende im Namen der Band gemacht und wir versuchen achtsam zu leben, d.h. nach den Prinzipien, von denen wir auf der Bühne singen. Was nicht heißt, dass wir nicht aus Plastikflaschen trinken, mit Benzin fahren und Flugzeuge nehmen. Aber wir tun unser Bestes, um umweltbewusst zu leben und mit dem guten Beispiel voran zu gehen. "

"Besser, er kämpft tapfer gegen seine MS-Erkrankung und erholt sich gerade anhand von ganz natürlichen Mitteln. Er ist sehr motiviert zu spielen und wird es auch bald wieder tun."

"Es ist uns immer aufgefallen, dass unsere Fans sehr kreativ sind. Wir wollten ihnen somit die Möglichkeit geben, unsere Texte auf ihre eigene Art und Weise zu interpretieren. Es kamen wundervolle Melodien, Zeichnungen und sogar Tänze dabei raus. Wir waren wirklich sehr überrascht."

