Ben Harper & The Innocent criminals

Ben Harper wurde von Polizisten in Handschellen gelegt und mit dem Gesicht nach unten brutal zu Boden gedrückt. Das passierte ihm zweimal – einmal in den 80er und noch einmal in den 90er Jahren. Harper setzt sich in seinen sozialkritischen Liedern mit allen möglichen persönlichen Schicksalen auseinander und findet für jedes Lied die passende musikalische Umsetzung.

Diese reicht von fetzigem Garage Rock über Bluesstücke, in denen er seine Lap-Steel-Gitarre aufjaulen lässt, und klassische Folkballaden bis hin zu Gute-Laune-Reggae. Nach musikalischen Projekten mit dem Mundharmonika-Spieler Charlie Musselwhite und seiner eigenen Mutter Ellen, mit der er das Americana-Album „Childhood Home“ eingesungen hat, spielt er seit einem guten Jahr wieder mit seiner Stammband, den Innocent Criminals.

Gemeinsam haben sie das Album „Call it what it is“ aufgenommen und zeigen sich überaus zufrieden damit. „Wir haben viel Arbeit in diese Platte gesteckt. Ich habe alles gegeben, was ich bieten kann, und sie klingt genauso, wie wir uns das vorgestellt hatten“, ließ ihr Chef verlauten.

Gemeinsam präsentieren sie sich auch im Rahmen der laufenden Reunion Tour in bestechender Form. War Harper früher sehr schüchtern und introvertiert, hat er nun die Rolle des Frontmanns angenommen und tritt in Interaktion mit dem Publikum.

Höhepunkt eines jeden Auftritts ist der Moment, in dem er den Konzertsaal ohne Mikrofon nur mit seiner Stimme füllt und anschließend zum Einsatz der Band wie von der Tarantel gestochen auf seine Gitarrenverstärker springt.

Die Innocent Criminals sind derzeit wahrlich in Spiellaune und offensichtlich mit viel Spaß bei der Sache, allen voran Perkussionist Leon Mobley im Zusammenspiel mit Drummer Oliver Charles, während ihr Bandleader wiederholt unter Beweis stellt, dass er ein hervorragender Slide-Gitarrist ist. Gemeinsam präsentieren sie eine Setlist, die quer durch das 25-jährige musikalische Schaffen des Kaliforniers reicht.