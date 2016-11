Lunghi: Escher KuFa äußert Bedauern

Nach dem Rücktritt des Mudam-Direktors werden in der hiesigen Kulturszene immer mehr Stimmen laut, die die Ereignisse, die zu diesem Schritt geführt haben, anprangern und Enrico Lunghi den Rücken stärken. Nun hat sich auch die Kulturfabrik zu Wort gemeldet.

In einem offenen Brief, der in den sozialen Medien zirkuliert, betonen die Verantwortlichen des regionalen Kulturzentrums, dass in einer Zeit, in der der Populismus in Luxemburg wie anderswo – sogar in der größten Demokratie der Welt – gefährliche Ausmaße annehme, die Kultur ein wichtiges Instrument zum Gegensteuern darstelle. Die Demission Lunghis sei in diesem Sinne als negatives Zeichen zu werten.

"A l’heure où les populismes, ici comme ailleurs, et jusque dans la plus grande démocratie du monde, gagnent dangereusement du terrain, la culture reste un levier de réflexion et de démocratisation intellectuelle essentiel pour nos territoires en souffrance démocratique. A ce titre, la démission d’Enrico Lunghi du Mudam Luxembourg – Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean –, suite à la cabale dont il a fait l’objet, nous semble un signe négatif des enjeux humains sur le pays.

C’est pourquoi l’équipe de la Kulturfabrik apporte son total soutien au directeur démissionnaire. Nous ne reviendrons pas ici sur les compétences et le travail de notre ami Enrico, son bilan au même titre que ses détracteurs parlent pour lui, mais nous lui disons à quel point son départ nous touche humainement et artistiquement.

La culture n’est pas là pour satisfaire les petits égos de quelques-uns, mais pour interroger le monde du plus grand nombre. Enrico, la KuFa est avec toi et nous te regrettons déjà ..."