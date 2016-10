28 Songs später beendet Bryan Adams sein Konzert um die glücklichen Fans nach Hause ziehen zu lassen. In der Tat, die Show wurde von einem sichtlich gut gelaunten Bryan Adams professionell durchgezogen, war abwechslungsreich und zwei einhalb Stunden lang.

Seine Songs wurden abwechselnd von Livebildern, originalen Videoclips aus den 80zigern oder von neuen, maßgeschneiderten Clips begleitet. Das Ganze wurde gekonnt in einem durchgehend klassischen Schwarz-weiß für die Videos durchgezogen wogegen die Scheinwerfer Farben meistens pro Lied auf eine Farbe reduziert blieben: rot, blau, weiß… Dadurch kam die Show optisch nicht aufdringlich, eher schlicht und harmonisch rüber. Insgesamt halt effizient schön! Überhaupt, der Künstler drängte sich nicht auf: der Klang war klar und gut, nicht zu laut und seine Bühnenpräsenz recht brav ohne viel Firlefanz oder Hektik. Eine reife Show eben.

Zudem gab Adams allesamt seine großen Hits zum besten: „Run to you“, „Kids wanna rock“,“ It’s only love“, „Summer of 69“, „Everything I do I do it for you“, „The only thing that looks good on me is you“ und als Zugabe Schluss „All for Love“. Natürlich wurden auch mehrere Songs aus seinem 2015 erschienenen und von Jeff Lynne produziertem Album „Get Up“ vorgetragen. „All shook up“ von Elvis Presley sowie“ C’mon everybody“ von Eddie Cochran wurden zudem gecovert. In der Tat zollt Adams anderen Musikern Respekt und seine Zusammenarbeit mit Sting, Paco de Lucia, Rod Stewart, Nelly Furtado, Barbara Streisand, Céline Dion und Tina Turner belegen dies. Einige Songs wurden auch mit gebührend überarbeiteten Liveversionen vorgetragen.

Der seit vielen Jahren als überzeugter Veganer lebende Musiker ist ebenfalls ein anerkannter Kunstfotograf. Dies erklärt wohl die hohe visuelle Qualität seines Konzertes… Umso enttäuschender ist die Tatsache dass er den Pressefotografen nur einen Song für Aufnahmen frei gab! Zahllos sind im Gegenteil die verschiedensten Bewegungen die Adams geldstark unterstützt: Greenpeace, Rettung der Wale, PETA, Amnesty International, Rettung des Regenwalds, Hear the World Foundation und seine eigene „Bryan Adams Foundation“, die sich um hilfsbedürftige Menschen auf der Welt kümmert.

Als der sympathische Rocker mit dem großen Herz, so kommt er besonders in seinen unglaublich soften Balladen rüber die teilweise an Disney Songs erinnern. Von seinen eher Hardrock geprägten Anfängen und seinen Tourneen in Begleitung von Loverboy oder Foreigner hat sich seine musikalische Ausrichtung eher zu einem Mainstream Rock mit sehr kommerziellen Balladen entwickelt. Besonders seine Filmbeiträge haben seinen Welterfolg mit Balladen gestaltet. Seine Melodien sind halt ungemein gefällig, einprägend und Radio tauglich. Mit sporadischen und teilweise humorvollen Anreden wusste er zudem sein Publikum warm zu halten. Denn gleich zu Anfang sorgte seine französische Ansprache für Gelächter als er seinen Namen Bryan mit französischem Akzent „brillant“ aussprach. Adams wusste halt als netter Kanadier und überzeugter Weltbürger zu beeindrucken. Adams, c’est chic!