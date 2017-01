Der für seine Bilder und Skulpturen bekannte luxemburgische Künstler Wil Lofy feiert seinen 80. Geburtstag.

Lofy ist für seine Bilder und Skulpturen bekannt. Dazu zählen unter anderem der "Hämmelsmarsch" am "Roude Pëtz" in Luxemburg-Stadt sowie die Figuren "Maus Ketty" in Mondorf, der "Bacchus" in Remich oder "D' Botterfra" in Ettelbrück .