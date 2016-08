Selena Gomez sagt Konzert ab

Am 22. Oktober hätte eigentlich, die aus dem Disney-Channel bekannte, Sängerin Selena Gomez in der Rockhal auftreten sollen. Dies wird nun nicht der Fall sein. Die Sängerin hat Europa-Tour abgesagt. Als Grund gab die 23-Jährige ihre Erkrankung an der seltenen Autoimmunerkrankung Lupus an.

"Wie viele von Euch wissen, habe ich vor gut einem Jahr meine Lupus-Erkrankung bekannt gemacht. Ich habe gemerkt, dass Angst, Panikattacken und Depressionen Nebeneffekte von Lupus sind und zu eigenständigen Herausforderungen werden können."

Diejenigen, die sich schon Tickets für dieses Konzert besorgt haben bekommen sie zurückerstattet.