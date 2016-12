Michel Polnareff nicht mehr in Lebensgefahr

Der Arzt Dr Philippe Siou, der für den Sänger zuständig ist, hat die gute Nachricht auf RTL verkündet. Der 72.-Jährige befindet sich nicht mehr zwischen Leben und Tod. Die nächsten 48 Stunden müsse man allerdings noch abwarten: "Les nouvelles sont encourageantes, dans la mesure où un diagnostic a été effectué (...). Dans 48 heures, on pourra dire qu'il est totalement sorti d'affaire", so der Arzt.

Der französische Sänger Michel Polnareff leidet an einer lebensbedrohlichen Lungenembolie, wie sein Presseagent am Montag mitteilte. In einem ärztlichen Attest war von einer "embolie pulmonaire bilatérale qui engage son pronostic vital" die Rede.

Seit Samstag liegt der Franzose im "Hôpital américain de Neuilly".

Der 72-Jährige, Interpret von u.a. "La poupée qui fait non", musste deswegen die letzten beiden Konzerte seiner Tour absagen: eines in Paris und eines in Nantes.

Die Lebensgefährtin des Sängers, Danyellah, hatte am Samstag eine Nachricht auf dem Facebookaccount des Sängers hinterlassen: "Sur ordre Médical, Il DOIT se reposer. Il est très peiné par ces décisions nécessaires à une complète récupération, les médecins lui ayant conseillé de quitter momentanément les réseaux sociaux pour un repos complet".