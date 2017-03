Das etwas andere Hotel

Der berühmte britische Streetart-Künstler Banksy hat am Freitag in unmittelbarer Nähe zur israelischen Sperranlage ein Hotel eröffnet.

Einige der zehn Zimmer in der Nähe von Bethlehem schmücken Graffiti des mysteriösen Künstlers, dessen Identität bis heute unklar ist; die Fenster geben den Blick auf die meterhohe Betonmauer frei, die sich nahe Bethlehem durch Teile des von Israel besetzten Westjordanlands zieht.

Banksys jüngstes Werk, dessen Zimmer nach Angaben seiner Sprecher tatsächlich später wie normale Hotelzimmer gebucht werden sollen, nennt sich "The Walled Off Hotel" - ein Wortspiel zwischen "walled off" (eingemauert) und dem Namen der der Nobelkette "Waldorf Astoria".

Das Gebiet, auf dem Banksys "Hotel" steht, wird von Israel kontrolliert. Es steht somit auch israelischen Besuchern offen, die einen Einblick in den Alltag der Palästinenser unter israelischer Besatzung bekommen wollen. Banksy hat bereits mehrfach seine Spuren in den Palästinensergebieten hinterlassen.

Zuletzt war er im Jahr 2015 heimlich in den Gazastreifen gereist und hatte drei Graffitis auf Trümmern aus dem Gazakriegs im Jahr davor hinterlassen.