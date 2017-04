Fans verabschieden sich von Chuck Berry

Während die Fans am offenen Sarg vorbeizogen, spielte ein Musiker Berry-Klassiker wie «Johnny B. Goode», «Sweet Little Sixteen» und «Roll over Beethoven».

Im Sargdeckel lag Berrys rote E-Gitarre. Unter den zahlreichen Trauergestecken befand sich ein Blumenbouquet der Rolling Stones in Form einer Gitarre.

Nach der vierstündigen Veranstaltung sollten eine private Trauerfeier und Ehrungen durch die Familie und Freunde folgen.

Der Rock 'n' Roll-Musiker Berry war am 18. März im Alter von 90 Jahren gestorben. Er hatte zahlreiche Musikgrößen inspiriert, neben den Rolling Stones auch John Lennon.