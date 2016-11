Die Gewinner stehen fest

Am Donnerstag wurden die Gewinner des „Lëtzebuerger Buchpräis“ im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Walferdingen zum Auftakt der „Walfer Bicherdeeg“ bekannt gegeben. Die Namen der vier Preisträger wurden bis zum Schluss geheim gehalten.

In der Kategoriegewann das Werkvon Renée Weber (Op der Lay).Als das beste luxemburgischewurdevon Claudine Muno (Op der Lay) von der Jury gewählt.In der Kategoriegewannvon Maischi Tibesart (Editions Guy Binsfeld).Bestesist in diesem Jahrvon Marc Schoentgen und Pierre Even (Editions Saint-Paul).der Jury ist, das von zwölf Autoren geschrieben wurde (Editions Hydre).

Die Gewinner wurden aus den letzten 16 Nominierten ausgewählt und in vier Kategorien ausgezeichnet. Die fünfköpfige Jury hatte die 16 aus einer „Longlist“ von 44 Titeln ausgewählt. Das Publikum konnte dann vom 22. Oktober bis 8. November online für seine Favoriten abstimmen.

Die Jury setzte sich dieses Jahr aus den Mitgliedern Lambert Schlechter (Schriftsteller), Valerija Berdi (Radio 100,7), Ludivine Jehin (CNL), Marthy Bracke (Cité Bibliothèque) und Silvano Vidale (Vidale-Gloesner) zusammen.

Komm net kräischen, Claudine Muno, Editions Op der Lay

L'Architecture des Temps instables, Jean Portante, Editions Phi

Zalto Mortale, Jean Back, Kremart Edition

Abreise, Michel Clees, Editions Guy Binsfeld

Tarantula – Seems impossible. Let's do it, Maison Moderne

Don't feed me, Sabrina Gérard, Editions Schortgen

E Maufel Lëtzebuerg, Maischi Tibesart, Editions Guy Binsfeld

Marisha – Das Mädchen aus dem Fass, Gabriele Hannemann, Editioun Friederich-Schmidt

Frantz Clément, Intellektueller, Schriftsteller, Journalist, Robert Thill, Editions Phi - CNL

Die Dynastie Luxemburg – Nassau, Marc Schoentgen/Pierre Even, Editions Saint Paul

Bergwerke Jérôme Konen – Jean-Louis Scheffen, Editions Jérôme Konen

Gueule de Bois, Norbert Braconnier, Maison Moderne

D'Pohutukaw-Eil, Liz May, Editions Phi

L'imagination, Jhemp Hoscheit, Editions Guy Binsfeld

Eng Maus am Haus, Renée Weber, Editions Op der Lay

D'Glühschwéngchen, Nora Wagener/Luc Caregari, Editions Op der Lay