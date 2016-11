Emeli Sandé mit neuem Album in der Rockhal

Am 25. März 2017 ist es soweit. Die britische Künstlerin Emeli Sandé kommt im Rahmen ihrer neuen Tour in die Rockhal. Dort wird Sandé ihr neues Album "Long Live The Angels" vorstellen. Nach "Our Version Of Events" ist es das zweite Album der Künstlerin aus Aberdeen. Der Vorverkauf startet am Freitag um 10 Uhr.

Emeli Sandé



Wo? Rockhal / Main Hall

Wann? 25. März 2017

Einlass ab 19:00 Uhr

Show ab 20:30 Uhr

Vorverkauf ab 25. November 2016

Webseite: Wo? Rockhal / Main HallWann? 25. März 2017Einlass ab 19:00 UhrShow ab 20:30 UhrVorverkauf ab 25. November 2016Webseite: emelisande.com

Bereits ihre letzte Tour hatte für Aufsehen gesorgt. So schrieb der: "Ihre Stimme klingt wie ein Geschenk Gottes". Mit dem neuen Album will Emeli Sandé an diesen Höhepunkt anknüpfen. Mit einer geballten Ladung Energie führt "Long Live The Angels" als hypnotische Reise durch die Triumphe und Tragödien der letzten vier Jahre. Aufgenommen wurde das Album in New York, Los Angeles, London und Oxford.

Vor vier Jahren präsentierte Sandé ihr erstes Album und landete damit einen großen Erfolg. 2012 war es das meistverkaufte Album. Es wurde mit sieben Platin-Platten ausgezeichnet und hielt sich mehrere Wochen auf Platz Nummer eins in den Charts.

Emeli Sandé hatte sich zuvor einen Namen in der britischen Urban-Szene als Songwriterin gemacht. Auch wurde sie zur gesuchten Schreiberin. So verfasste Sandé Songtexte für andere Künstler wie Alicia Keys, Rihanna oder Katy Perry.