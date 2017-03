Kunst im Zeitalter der Sättigung

In meinem Geburtsjahr gab Monika von Boch ihren Beruf als Werksfotografin auf und widmete sich fortan nur noch der Kunstfotografie. Es gibt, so behaupten diejenigen, die Monika von Boch gekannt haben, Parallelen zwischen ihrem Werk und meinem. Ich fühle mich deswegen sehr geehrt, diesen Preis 27 Jahre nach meiner ersten Ausstellung als Fotograf zu erhalten.Ich stamme aus einer Zeit, zu der man seine Fotos selbst entwickelt hat. Ich gehöre aber auch zu denjenigen, die sofort zur digitalen Fotografie gewechselt sind – in meinem Fall war das zum Jahrtausendwechsel. In meinen Augen muss gute Kunst sich ständig neu erfinden. In diesem Sinne steht sie über dem technologischen Fortschritt.Ich mache eigentlich viel zu selten den Unterschied zwischen meinem Dasein als Journalist und meinem Dasein als Mensch. Klar hat mein journalistisches Schaffen mein künstlerisches Werk beeinflusst – und umgekehrt. Auch wenn sich mir in der Kunst andere Ausdrucksmöglichkeiten erschließen.Die Ausstellung "François Besch, Hipstamatics" ist noch bis zum 23. April 2017 im Museum Schloss Fellenberg zu sehen. Geöffnet ist das Museum von dienstags bis freitags sowie sonn- und feiertags von 15 bis 17 Uhr.Am Sonntag, den 9. April findet um 15 Uhr ein Künstlergespräch statt.Adresse:Torstraße 45aD-66663 Merzig