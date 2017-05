Diskret episch

Hier sind sie wieder, diese schelmischen Schotten, die in Interviews immer behaupten, sie würden eigentlich eher ungerne über (ihre) Musik reden. Und deren (meist) instrumentale Songs oft so betitelt sind, dass jede mögliche Interpretation sofort ad absurdum geführt wird. Man denke an Song- oder Albumtitel wie „Hardcore Will Never Die, But You Will“, „I’m Jim Morrisson, I’m Dead“ oder die letzte EP, die die Band „Music Industry 3. Fitness Industry 1.“ betitelte.

Neuester im Bunde ist die erste Auskoppelung aus dem im September erscheinenden „Every Country’s Sun“. Auch hier haben wir wieder einen herrlich dämlichen Songtitel („Coolverine“), hinter dem sich ein wunderbar atmosphärischer Mogwai-Song versteckt. Seit langem haben die Schotten die Laut/Leise-Dynamik ihrer Anfänge gegen eine Song-Dynamik, die auf den ersten Blick langweiliger, in Wahrheit aber viel subtiler daherkommt, eingetauscht.

Wie bei einer präzise ausgeklügelten Jam-Session wird ein eingängiges Riff mit Gitarren, aber immer verstärkt mit melancholischen Synthies ausgebaut, die steigernde Intensität des Songs macht sich durch den Zusatz an Klangschichten bemerkbar.

In „Coolverine“ werden die Synthie-Klänge vom Vorgängeralbum „Rave Tapes“ erneut eingesetzt. Der Song wirkt erst trügerisch langsam, ab Minute zwei weicht die Perkussion einem ruhig schwebenden Moment, bevor sich der Track dann langsam via präziser Soundschichten auf ein diskret episches Ende hinzusteigert.

Wird das kommende Album genauso gut, könne wir uns auf einen Meilenstein im Postrock freuen. Und für die Fans – Mogwai sind live übrigens fantastisch, aber auch sehr laut – sind die Konzerte im nahen Ausland dann wohl Pflicht.