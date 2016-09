Schauspielerin Alexis Arquette gestorben

US-Medien zitierten am Sonntag aus einem Facebookeintrag ihres Bruders Richmond Arquette, dass Alexis im Kreise ihrer Familie gestorben sei. Die Schauspielerin, die in Filmen wie "Bride of Chucky", "Pulp Fiction» und "The Wedding Singer" mitspielte, wurde 47 Jahre alt. Genaue Angaben zur Todesursache gab es nicht.

Alexis wurde 1969 als Robert in die Schauspieler-Familie geboren. Auch ihre Geschwister David (45) und Rosanna (57) sind in der Branche tätig. In dem Film "Alexis Arquette: She's My Brother" dokumentierte sie ihren Wandel zur Frau.

Ihre Schwester, Oscar-Preisträgerin Patricia Arquette, postete am Sonntag auf Twitter ein Musikvideo von David Bowies "Starman". Richmonds Angaben zufolge spielte die Familie diesen Song, als Alexis im Sterben lag. Der Sänger Boy George zollte ebenfalls auf Twitter Tribut. "Ein weiteres helles Licht ist viel zu früh erloschen", schrieb der Brite.