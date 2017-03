The Other Side Of Hope gewinnt Hauptpreis

Politische, an das Zeitgeschehen angebundene Themen. Das sind die Vorgaben des Luxemburger Filmfestivals, das zehn Spiel- und sieben Dokumentarfilme ins Rennen geschickt hat. Die internationale Jury, in der mit dem Regisseur Christophe Wagner erstmals auch ein Luxemburger saß kürte unter den zehn Filmen „The other side of hope“ von Aki Kaurismäki aus Finnland.

Bei den Dokumentarfilmen konnte sich „I am not your negro„ von Raoul Peck den ersten Preis sichern.

Die Juroren aus der Luxemburger Presse belohnten den Film „Glory“ von Kristina Grozeva und Petar Valchanov.

Die Jugendlichen aus der „Jury Jeune“ entschieden sich im Konsens für „Sami Blood“.

"Dark night" von Tim Sutton konnte den Publikumspreis 2017 gewinnen.

Das Festival dauert noch bis Sonntag, schon jetzt wird es als Erfolg angesehen, viele Vorstellungen waren ausverkauft. Das Tageblatt wird in seiner Montagsausgabe nochmals ausführlich auf die Preisverleihung zurückkommen.